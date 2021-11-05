الرئيس الإيطالي يحل غدا بالجزائر

وصرح نائب وزير الخارجية الإيطالي مانليو دي ستيفانو في مقابلة مع وكالة نوفا للأنباء أن هذه الزيارة “مهمة جدًا”. لأن الجزائر بلد المغاربي “أساسي واستراتيجي” بالنسبة لإيطاليا.

وقال دي ستيفانو بأن الجزائر ترتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع الشركات الإيطالية التي تتمتع بحضور عالٍ للغاية هناك. وهو ما تؤكده العلاقات الوثيقة التي تربط شبكة الطاقة بأكملها بشركة إيني.

واعتبر الجزائر “دولة مهمة” وواحدة من أهم الدول في المنطقة بأسرها خاصة من ناحية مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. كما أنها حاليا ثاني أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا بعد روسيا.

وأضاف “الجزائر، التي قمت بزيارتها مرتين في السنوات الثلاث الماضية، أعلنت علنا ​​ أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في ازدياد. وأنها تعتزم التخفيض من صادراتها.

وقال رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجيو ماتاريلا، خلال أشغال الطبعة الثالثة للاجتماع الوزاري ” إيطاليا – إفريقيا”. إن إفريقيا هي “قارة المستقبل والفرص”.

وشدد الرئيس الإيطالي على ضرورة العمل لتذليل العقبات. من أجل تشجيع الاستثمار في إفريقيا خاصة في مجال الطاقة ومساعدتها لمجابهة عواقب التحولات المناخية.

وحضر الاجتماع وفود من ما يقارب 50 دولة افريقية، وممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومنظمات إقليمية أخرى. إلى جانب خبراء وأكاديميين ورجال أعمال.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. فقد ترأس الوفد، الوزير رمطان لعمامرة.

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