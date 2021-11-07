الرئيس الإيطالي يدشّن حديقة عمومية باسم صديق الجزائر الإيطالي “أنريكي ماتيي” بالعاصمة

قام رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا،صبيحة اليوم الأحد، بتدشين حديقة عمومية باسم صديق الجزائر الإيطالي “أنريكي ماتيي” بالعاصمة

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية،فقد قام رئيس الجمهورية الايطالية سيرجيو ماتاريلا بزيارة حديقة التجارب بالحامة. بالإضافة إلى القيام بجولة في الواجهة البحرية الوسطى بالعاصمة وقصر رياس البحر الحصن 23

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وقد شرع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أمس السبت، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم ليومين.

ووصل إلى الجزائر، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مطار هواري بومدين بالعاصمة.

كما كان في استقباله رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمارة، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

واستمع الرئيس تبون والرئيس الإيطالي إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، قبل أن يستعرضا تشكيلات من الحرس الجمهوري والجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أول أمس الجمعة، أن رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، سيشرع في زيارة دولة، إلى الجزائر، يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، مرفوقا، بوفد هام.

وأوضح البيان، إن هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة، بين البلدين الصديقين.

بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين.

وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر 2020 على مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي الخاص بالعلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.

وسمحت هذه المذكرة بتعزيز الحوار الثنائي والتعاون الرامي إلى تطوير الشراكة بين الطرفين. ويأتي ذلك، من خلال التزامهما بالمضي قدما نحو تطوير التعاون في مختلف القطاعات.

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