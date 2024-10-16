الرئيس الإيطالي يكرم الدكتور الجزائري لخضر حميداتو

كرم الرئيس الإيطالي، سرجيو ماتريلا، الدكتور الجزائري لخضر حميداتو بجائزة “المواهب الشابة من إفريقيا”.

وقدم الجائزة للدكتور الجزائري لخضر حميداتو كلا من الرئيس الإيطالي سرجيو ماتريلا، ورئيس مجلس الإدارة جوزيبي زافارانا. وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني.

وجاء ذلك خلال حفل تقديم “جائزة إيني 2024″، الذي أقيم اليوم، بروما. بهدف تطوير الاستخدام الأفضل لمصادر الطاقة. وتعزيز العلوم والتكنولوجيا المطبقة على البيئة وتعزيز الأجيال الجديدة من الباحثين.