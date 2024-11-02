الرئيس الإيطالي يهنئ الرئيس تبون

بعث جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وجاء في رسالة الرئيس الإيطالي: “في هذه الأيام التي يحتفل فيها الشعب الجزائري الصديق بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية. أتوجه إليكم، الرئيس العزيز وإلى كل مواطنيكم بالتهاني الحارّة لجمهورية إيطاليا مع تهاني الشخصية.

وتابع الرئيس الإيطالي ” أنه وباستنادها على علاقات تقليدية وقوية، فإن الصداقة بين الجزائر وروما تغذي حوارا مكثّفا وتعاونا مجديا في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أعبر لكم عن ارتياحي للصلابة الاستثنائية لهذه العلاقة التي نعتزم تطويرها معا مستقبلا.

وعلى هذا النحو، ستواصل إيطاليا والجزائر ترقية آفاق السلام والاستقرار والازدهار لصالح منطقة المتوسط برُمّتها. حيث تعتبر محورًا هامًا وأساسيًا في هذه المرحلة الدراماتيكية تطبعها صراعات عنيفة وتوترات متصاعدة. وفي انتظار فرصة لقاء قادم، تقبلوا الرئيس والصديق العزيز أسمى عبارات التقدير والتهاني الحارة مع تمنياتي لكم بالسعادة وللشعب الجزائري كل الازدهار”.