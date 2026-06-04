الرئيس الإيطالي يوشح الفنان الجزائري ماسينيسا عسكر بوسام “فارس الاستحقاق”

وُشِّح الفنان التشكيلي ومصمم الأزياء الجزائري المقيم بإيطاليا، ماسينيسا عسكر، بوسام “فارس الاستحقاق” من الجمهورية الإيطالية.

وتلقى المصمم الجزائري ماسينيسا عسكرّ، هذا الوسام من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وهو أرفع الأوسمة التي تمنحها إيطاليا.

وبالمناسبة، سلّم المكلّف بالشؤون القنصلية بسفارة الجزائر بروما رسالة التهنئة الموجهة من كاتب الدولة المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، إلى الفنان الجزائري المقيم بإيطاليا، ماسينيسا عسكر.

وهذا نظير تكريمه بوسام “فارس الاستحقاق للجمهورية الإيطالية” من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا.