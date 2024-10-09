الرئيس الباكستاني: “أنا على يقين بأن الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون ستواصل ازدهارها”

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. آصف علي زرداري بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية جاء في رسالة التهنئة:

“إن فوزكم الباهر في الانتخابات الأخيرة لدليل على الثقة الكبيرة التي وضعها الشعب الجزائري في قيادتكم ورؤيتكم. وأنا على يقين بأن الجزائر تحت قيادتكم ستواصل ازدهارها” .

وأضاف الرئيس البكستاني “إن باكستان تقدر عاليا صداقتها مع الجزائر، القائمة بثبات على وحدة العقيدة والقيم المشتركة والتعاون في المحافل الدولية، إذ أؤكد عزمي على مواصلة العمل الوثيق مع فخامتكم من أجل المضي قدما في تعزيز شراكتنا العريقة”.

وإختتم الرسالة بـ “أنتهز هذه السانحة لأعرب لفخامتكم عن خالص تمنياتي بالصحة والعافية وللشعب الجزائري الشقيق التقدم والازدهار “.