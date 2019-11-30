الرئيس البرازيلي يتهم دي كابريو بالمساهمة في حرائق الأمازون

إتهم الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، بالمساهمة في الحرائق التي أصابت غابات الأمازون.

يتهم الرئيس منظمات غير ربحية بالضلوع جزئيا في الحرائق، التي إلتهمت مساحات شاسعة من الغابات خلال الصيف الماضي.

وقال بولسونارو أمام مجموعة من مناصريه في العاصمة برازيليا “دي كابريو رجل رائع، أليس كذلك؟ يقدم الأموال لإحراق غابات الأمازون”.

وتدعم مؤسسة دي كابريو “إيرث أليانز” المعنية بحماية البيئة، العديد من المنظمات غير الربحية في البرازيل.

كما تعهدت المؤسسة بالتبرع بـ5 ملايين دولار لحماية الأمازون بعد الحرائق التي تعرضت له غاباته خلال شهري جويلية وأوت الماضيين.

وتأتي تصريحات بولسونارو بعد مداهمة الشرطة لمقار منظمات بيئية غير ربحية في ولاية بارا الواقعة بمنطقة الأمازون.

وكانت الشرطة المحلية قد اتهمت رجال إطفاء متطوعين بإشعال الحرائق للإستفادة من أموال المنظمات غير الربحية، وهو ما نفاه المتطوعون.