الرئيس البلغاري يهنّئ رئيس الجمهورية

هنّأ رئيس جمهورية بلغاريا الرئيس تبون، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أول نوفمبر 1954.

وجاء في رسالة رئيس جمهورية بلغاريا إلى رئيس الجمهورية: “إنه لسرور كبير بالنسبة لي أن أهنئكم بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أول نوفمبر 1954. تاريخ بداية الكفاح من أجل تحرر الشعب الجزائري الصديق.

كما أقدّم لكم التهاني الحارة باسم الشعب البلغاري، مع تمنياتي للشعب الجزائري بالسّلم والأمن والرقيّ والازدهار.

ومن جانبنا، بودّي تأكيد إرادتنا الصادقة للعمل معاً على تحفيز تعاوننا المجدي. وإنّي لعلى يقين بأن جهودنا المشتركة ستساهم في إحلال روح بناءة ومزيداً من الثقة. لحل الوضعية المعقدة جدا التي يعرفها العالم”.