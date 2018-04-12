الرئيس البولندي يعزي الرئيس بوتفليقة والجزائر بسقوط الطائرة العسكرية

أرسل الرئيس البولندي اندريه دودا برقية تعزية الى الرئيس بو تفليقة معزياً بحادثة سقوط الطائرة العسكرية يوم أمس الأربعاء .

وقال دودا في برقيته “بحزن عميق تلقيت خبر حول تحطم طائرة عسكرية جزائرية، والتي قتل فيها الكثير من الجنود والضباط”.

كما أشار دودا في البرقية إلى أن “بولندا في حالة حداد مع كل الجزائر”.

كما أضاف البيان الذي نشره موقع رئاسة الجمهورية البولندية نقلاً عن الرئيس دودا .

“أعبر عن أعمق تعازينا وتعاطفنا مع عائلات الضحايا.

كما أكد الرئيس دودا على التضامن من جانب بولندا مع السلطات الجزائرية والشعب الجزائري.