الرئيس البيلاروسي يهنئ الرئيس تبون بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهانٍ من رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهانٍ من رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، الذي قدّر فيها عالياً تاريخ الجزائر وثورتها وذكرى الأبطال وشجاعة وصمود وتضحيات الشعب الجزائري، لبناء دولته المستقلة، معبرا عن سروره بارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى عالٍ.”