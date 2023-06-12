الرئيس التاريخي لآسي ميلان سيلفيو برلسكوني يفارق الحياة

توفي اليوم الإثنين، الرئيس التاريخي لنادي آسي ميلان الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، باحدى مستشفيات إيطاليا، عن عمر يناهز 86 عاما.

وأعلنت إدارة نادي ميلان الإيطالي، عن وفاة رئيسها التاريخي، من خلال رسالة وداع مؤثرة نشرتها عبر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”.

كما أبدت إدارة النادي الإيطالي، امتنانها الكبير لبرلسكوني على كل ما قدمه للميلان طيلة سنوات، معبرين في ذات الوقت عن تضامنهم مع أسرته.

يذكر أن سيلفيو برلسكوني، يعد أنجح رئيس ناد، في تاريخ آسي ميلان، حيث حقق مع الروسونيري خلال 30 عاما، عدة ألقاب محلية، وأوروبية.