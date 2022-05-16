إعــــلانات
قناة النهار

الرئيس التركي أردوغان يستقبل الرئيس تبون بالمجمع الرئاسي

بقلم قناة النهار
الرئيس التركي أردوغان يستقبل الرئيس تبون بالمجمع الرئاسي
تبون
  • 36
  • 0

الرئيس التركي أردوغان يستقبل الرئيس تبون بالمجمع الرئاسي

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/X7INK
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر