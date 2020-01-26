الرئيس التركي: شراكتنا توفر للجزائر 5 مليار دولار وتوظف 3 الاف عامل

أشرف الرئيس التركي طيب أردوغان، اليوم على انطلاق منتدى رجال الاعمال الجزائري التركي، بالعاصمة الجزائر مناصفة مع الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وقال الرئيس التركي خلال افتتاح المنتدى :” اتمني ان يكون هذا المنتدى بدايه جديده للعلاقات الجزائريه التركية.

وأردف أردوغان انه منذ تولي منصب رئيس الوزراء وانا أولي اهتمام بعلاقات الاقتصاديه الجزائرية واعمل على تسهيل العلاقات الاقتصاديه مع الجزائر.

وكشف الرئيس التركي ان حجم التبادل التجاري إلى افريقيا وصل الى 26 مليار دولار، وان الجزائر هي بوابة هذه القارة بالنسبة لتركيا.

وأضاف اردوغان ان ن الخطوط التركية تنظم رحلات إلى 58 وجهة في القاره الافريقية.

واردف الرئيس التركي ان تركيا تهدف الى تبادل تجاري في افريقيا بـ 50 مليار دولار.

قمة افريقية تركية جزائرية قريبا

وكشف انه تركيا ستعقد قمة افريقية تركية جزائرية قريبا والجزائر تكون فاعل مهم في القمه، وهذه القمه تكون ناجحه وبمثابه نقلة نوعيه بين البلدين.

وأضاف اردغان ان منندى الاعمال يحمل معانى، حيث لا ننظر للقارة من زاويه الربح من طرف واحد بل نسعى الى ربح متبادل.

وأردف هناك انجازات كبيره جزائرية في المشاريع الكبرى وأنا مرتاح للاستثمارات التركيه في الجزائر.

وكشف الرئيس التركي ان حجم التبادل التجاري بين تركيا والجزائر بلغ 4 مليار دولار في السنوات الاخيره ونسعى إلى الوصول الى 5 مليار دولار.

اردوغان سنحقق قفزه كبيره في العلاقه بين تركيا والجزائر ويجب هدم الحواجز التي تعرقل تطورها.

وكشف الرئيس التركي انه سيتم إنشاء منطقه التبادل الحر بين البلدين، ومن المفيد جدا بدء المفاضات حول التبادل الحر، وتم اخذ قرار حول اجتماع اللجنه الاقتصاديه لانشاء المنطقة المشتركة.

تسهيلات في منح التأشيرات للجزائريين قريبا

واضاف الرئيس التركي، أنه سيتم قريبا منح تسهيلات في منح التأشيرات للجزائريين.

وكشف الرئيس التركي ، أن الجزائر اصبحت تحتل المركز الثالث في مصانع التركيا في العالم.

وقال الرئيس التركي، أن تركيا لا تنظر للجزائر كأنها سوق لمنتجاتنا بل سنستثمر فيها وشركانتا توفر للجزائر 5 مليار دولار وتوظف 3 الاف عامل جزائري.

وأضاف الرئيس التركي: نعمل على تصنيع غداء حلال في الجزائر ونتعاول في هذا المجال مع الجزائر.

نشجع المستثمرين الاتراك في الجزائر

وأردف الرئيس التركي، حققنا نتائج رائعه في تركيا في الصناعات العسكريه ووصلنا إلى 70 بالمائة وأصبحنا من بين 4 دول في العالم في صناعه الطائرات باسلحة وبغير اسلحة وكذا البواخر والبحريه و المروحيات، نحرص على التعون في مجال الصناعات العسكريه مع الجزائر.

نحرص هلى تطوير الاستثمار في جزائر ونرفع الشراكه إلى 21 بالمائة، وسنشجع المستثمرين في الجزئر.