الرئيس التركي يستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في حفل افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن ” الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان نقل في مستهل هذا اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس أردوغان.

من جانبه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. معرباً عن شكره له على مشاركة الجزائر في حفل افتتاح هذه الألعاب”

وأضاف المصدر نفسه أن اللقاء شكل فرصة لبحث آليات تنفيد مخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تركيا. وتطرق الطرفان إلى واقع و آفاق تطوير العلاقات الثنائية في شتّى المجالات. وحضر اللقاء سفير الجزائر بتركيا سفيان ميموني.