الرئيس التركي يستقبل الوزير الأول

إستقبل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمن، في مركز إسطنبول للمؤتمرات.

وجاء هذا الإستقبال، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية المنعقدة في مدينة إسطنبول.

هذا وافتتحت اليوم السبت أشغال الطبعة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-أفريقيا، بإسطنبول في تركيا، بمشاركة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ممثلا لرئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون.

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الجزائر تدعو إلى تكثيف الاستثمارات لدعم التكامل الاقتصادي في قارتنا

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الجزائر تدعو إلى تكثيف الاستثمارات في الميادين المتعلقة بدعم التكامل الاقتصادي في قارتنا.

وأشار الرئيس تبون، في رسالة قرأها بالنيابة الوزير الأول خلال أشغال قمة تركيا-إفريقيا، إلى ما تقوم به الجزائر من سياسات تنموية وبرامج اقتصادية ذات بعد تكاملي إفريقي.

وذكر رئيس الجمهورية، بالطريق العابر للصحراء الجزائر- لاغوس بطول 2415 كم والذي سيسهل حركة البضائع والأشخاص بين قارتنا وبقية العالم. وتفعيل التجارة الدولية وخلق ممرات اقتصادية تعزز النمو والإزدهار في المنطقة وتفتح آفاق جديدة لشركائنا، وخاصة الأتراك، للاستثمار.

كما أضاف الرئيس تبون، إن الجزائر تتطلع إلى دعم التعاون في مجال الموارد البشرية عبر التكوين وتعزيز القدرات وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا لتطوير إمكانياتنا الصناعية.

وكذا تمكين كل فئات المجتمع الإفريقي من المساهمة في خلق الثروة عبر تحويل مواردنا الطبيعية. وتحقيق قيمة مضافة عالية وترقية شراكة مستدامة ونوعية.

كما أكد رئيس الجمهورية، إن هذا اللقاء الذي جاء لتدارس سبل تعزيز أواصر التعاون بين إفريقيا وتركيا. لأكبر دليل على تمسكنا الجماعي بالنموذج الذي تكرسه هذه الشراكة وما تجسده من قيم الاحترام المتبادل والشفافية والتوازن. فضلا عن نتائجها الايجابية في ترقية الحوار السياسي والسعي لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين.

مشيرا إلى توفر جميع مقومات نجاح هذه الشراكة، سواء تعلق الأمر بالإرادة السياسية التي ما فتئت تتعزز منذ القمة الأولى المنعقدة عام 2008 بهذه المدينة المضيافة والتي توجت بإعلان اسطنبول. أو من ناحية عوامل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تزخر بها قارتنا والتي تواصل مسيرتها الثابتة نحو تحقيق أهداف أجندة 2063 في التنمية المتكاملة والمندمجة في ظل الأمن والاستقرار.

كما أكد الرئيس تبون، أن دخول الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ مطلع هذا العام. سيكون لها الأثر البالغ في ترسيخ الوجه الجديد لإفريقيا مليئة بالأمل والفرص. إفريقيا مشجعة للأعمال والاستثمارات. إفريقيا بعيدة كل البعد عن الصور النمطية المتداولة في مختلف وسائل الإعلام.

الجزائر تولي إهتماما كبيرا للشراكة الإفريقية -التركية

كما أكد رئيس الجمهورية، إن الجزائر تولي اهتماما كبيرا للشراكة الإفريقية -التركية. التي تجمع من جهة، قارة نحن جزء لا يتجزأ منها، ونعمل دون كلل من أجل استقرارها وتنميتها المتعددة الأبعاد وازدهار شعوبها. ومن ناحية أخرى، الجمهورية التركية التي تجمعنا بها علاقات تاريخية وقواسم حضارية، ثقافية واجتماعية. نسجت فصولها عبر عدة قرون، والتي تشكل لنا موروثا مشتركا نستند عليه لبناء شراكة تعود بالنفع على بلدينا.

وأضاف الرئيس تبون، إن الجزائر ستُواصل دعمها لهذه الشراكة، من أجل الدفع بعجلة التعاون بين إفريقيا وتركيا، لترقى إلى مستوى تطلعات شعوبنا.

كما أبلغ الرئيس تبون، للحضور، يقينه بأن هذه الدورة ستُسهم بمخرجاتها في رسم آفاق طموحة للدفع بهذه الشراكة المتميزة نحو آفاق أوسع. بما يحقق أهداف وأولويات الطرفين في التنمية والرخاء المشترك. لتكون بذلك نموذجاً يُحتذى به في مجال التعاون الدولي.

هذا ونقل الوزير الأول في مستهل كلمته، تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للحضور، والذي كلفه بتمثيله في هذه القمة الهامة. كما ابلغهم تحياته الأخوية وتمنياته بالنجاح لأشغالها.

كما توجه الوزير الأول بأسمى عبارات الشكر والتقدير للرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه القمة.

معربا للسلطات التركية وللشعب التركي الشقيق عن عميق امتنانه لما حظي به من كرم الضيافة وحسن الوفادة.

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