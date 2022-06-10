الرئيس التركي يعلن ترشحه للرئاسيات المقبلة

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، رفض بلاده انضمام السويد وفنلندا، الى حلف الشمال الاطلسي النتو”.

وفي هذا السياق كشف الرئيس التركي، قائلا:”أبلغنا أصدقاءنا رفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.”

كما أضاف أردوغان، أن تركيا لن توافق على عضوية فنلندا والسويد قبل وقف دعمهما للتنظيمات الإرهابية.

بالمقابل أوضح الرئيس التركي، أن بلاده ننتهج سياسة التوازن في علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا ولا تنوي قطع الروابط مع بوتين ولا زيلنسكي.

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