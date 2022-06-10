الرئيس التركي يعلن ترشحه للرئاسيات المقبلة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترشحه، رسميا، لرئاسيات 2023.
وأعلن أردوغان، ترشحه لخوض غمار الرئاسيات المقبلة في تركيا. وذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية.
ودعا الرئيس التركي، أنصار تحالف الشعب المكون من حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”. إلى العمل بجد للفوز ببلدية ولاية إزمير، في الانتخابات المحلية المقبلة.
وسبق لحزب “العدالة والتنمية” أن أعلن دعمه ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها العام المقبل.
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أردوغان: أبلغنا أصدقاءنا رفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، رفض بلاده انضمام السويد وفنلندا، الى حلف الشمال الاطلسي النتو”.
وفي هذا السياق كشف الرئيس التركي، قائلا:”أبلغنا أصدقاءنا رفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.”
كما أضاف أردوغان، أن تركيا لن توافق على عضوية فنلندا والسويد قبل وقف دعمهما للتنظيمات الإرهابية.
بالمقابل أوضح الرئيس التركي، أن بلاده ننتهج سياسة التوازن في علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا ولا تنوي قطع الروابط مع بوتين ولا زيلنسكي.
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اردوغان يهدي الرئيس تبون لوحتين تتعلقان بالأمير عبد القادر تعودان للقرن الـ19
أردوغان يهدي الرئيس تبون لوحتين تتعلقان بالأمير عبد القادر تعودان للقرن الـ19
كما قدّم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الإثنين، لوحتيْن من عهد السلطان عبد المجيد هدية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وذلك بعد نهاية الندوة الصحفية المشتركة في القصر الرئاسي بأنقرة، حيث تتمثل الهدية في لوحتين من الأرشيف التركي.
وتتمثل اللوحة الأولى في صورة للأمير عبد القادر، في حين الصورة الثانية تعود الى رسالة الأمير عبد القادر للسلطان عبد المجيد
في عام 1841 التي بارك له فيها وصوله إلى الحكم.
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كما نشط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة نظيره التركي رجب طيب اردوغان اليوم الإثنين ندوة صحفية مشتركة.
وفي تصريح له خلال هذه الندوة أمام الصحفيين الحاضرين، قال الرئيس تبون: “ونحن على اعتاب الذكرى ال 60 لإسترجاع سيادتنا الوطنية.
والذكرى ال 60 لإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية تركيا الشقيقة أجدد شكري وامتناني لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.”
كما أضاف رئيس الجمهورية:”أعرب عن ارتيالحنا العميق لما حققناه معا من خطوات هامة أضيفت إلى الرصيد المتميز لعلاقاتنا التاريخية.
وعززت مسار الشراكة الإستراتيجية التي تنحرص عتل وضع أسسها على الصعيد السياسي والإقتصادي والثقافي وغيرها من المجالات”.
وأشار الرئيس أن المحادثات التي جمعته بنظيره التركي اليوم كانت ثرية وعميقة دعمت تلك المكاسب التي أفضت إليها المحادتاث قبل سنتين في الجزائر.
وتابع رئيس الجمهورية، إنه من بين الإلتزامات التي تعهد بها الرئيس التركي قبل سنتين في الجزائر هو بلوغ 5 مليارات دولار كحجم للإستثمارات التركية في الجزائر وهو ماحققه فعلا.