الرئيس التركي يُثمن موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية

ثمن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، موقف الجزائر الثابت بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تجاه القضية الفلسطينية .

وفي كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، الأربعاء في العاصمة أنقرة، قال الرئيس التركي إن الجزائر من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية التي كانت محور نقاشه مع الرئيس تبون خلال زيارته الرسمية التي قادته إليها شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف في السياق ذاته:” “في لقائنا مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أكدنا باعتبارنا دولتين شقيقتين دعمنا القوي لغزة وللقضية الفلسطينية”.

وبخصوص زيارته الأخيرة للجزائر، أوضح أردوغان كانت ناجحة للغاية على مستوى العلاقات الاقتصادية، خاصة في قطاعي الطاقة والمقاولات. مشيرا إلى أن الجزائر أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في شمال إفريقيا.