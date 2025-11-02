الرئيس التركي يُهنئ رئيس الجمهورية بعيد الثورة

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد الثورة الجزائرية المجيدة، بإسم الأمة التركية وبإسمه الخاص.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أعرب الرئيس أردوغان عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية. التي تواصل تطورها في روح يسودها التفاهم المتبادل والإرادة المشتركة.

معتبرا أن تقوية العلاقات بين تركيا والجزائر، ذات أهمية بالغة، خدمةً للسلم وازدهار المنطقة، وشعبي البلدين.

وعبر الرئيس أردوغان في نهاية رسالته، عن ثقته التامة في تطور أثر العلاقات الثنائية. من خلال مخرجات مواعيد هامة ستجمعه برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.