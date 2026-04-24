الرئيس التشادي يطلع على المرافق الدينية والثقافية لجامع الجزائر

وزار رئيس جمهورية تشاد، المرافق الدينية والثقافية لجامع الجزائر، منها قاعة الصلاة الكبرى.

واستمع رئيس جمهورية تشاد، إلى شروح وعرض موجز بخصوص مرافق جامع الجزائر. ورمزيته كمنارة علمية ومنهج للسماحة والاعتدال والوسطية ومرجعية متلاحمة لشعوب المنطقة.

كما وقع رئيس جمهورية تشاد، على السجل الذهبي لجامع الجزائر، وتسلم هدية رمزية تمثلت في نسخة من مصحف رودوسي أحد أقدم المصاحف في إفريقيا والمكتوب بالخط المغاربي.