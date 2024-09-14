الرئيس التشادي يهنئ الرئيس تبون

هنأ محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس الجمهورية تشاد، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية حيا إدريس ديبي إتنو مُحيِّيًا التزام الرئيس تبون اللامحدود من أجل تنمية الجزائر الجديدة، وإرادته في رفع التحديات والاستجابة لطموحات المواطنين الجزائريين.

كما أبرز الرئيس التشادي بهذه المناسبة، قناعته أن بلاده بعلاقاتها التاريخية مع الجزائر، ماضية في تقوية الشراكة ذات المصلحة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين في كل المجالات.