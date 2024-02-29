الرئيس التنفيذي لسوناطراك: الغاز سيكون المصدر الرئيسي للانتقال الطاقي

أكد رشيد حشيشي الرئيس التنفيذي لمجمع سوناطراك، أن الغاز سيكون المصدر الرئيسي لعملية الانتقال الطاقي في الفترة المقبلة.

وحسب الحوار الذي خص به وكالة الأنباء القطرية. كشف عن تخصيص استثمارات بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري.

يأتي هذا من مجموع محفظة استثمارية جزائرية بقيمة 50 مليار دولار. على مدار أربعة أعوام حتى عام 2028 لقطاعات التنقيب،. والإنتاج الذي يمثل 71 بالمئة من إجمالي الاستثمار. وقطاع التكرير والبتروكيماويات بـ 18 في المئة، ثم قطاع التسييل والفصل بنسبة 5 في المئة، وأخيرا قطاع النقل عبر الأنابيب بـ 4 في المئة.

وقال حشيشي “إن صادرات الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا بلغت 35 مليار متر مكعب خلال عام 2023”.

وأضاف: “بالنسبة للغاز، نحن عازمون على مواصلة تطوير إمكاناتنا في هذا المجال. من أجل توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي في الأسواق الوطنية والدولية، وفي السوق الأوروبية على وجه الخصوص. وبفضل الجهود المبذولة لتطوير قدراتنا الإنتاجية. نخطط لتزويد السوق بأكثر من 110 مليارات متر مكعب سنويا، على مدى السنوات الخمس المقبلة”.

الجزائر تمتلك قدرات في إنتاج الغاز الطبيعي المسال تصل إلى 56 مليون متر مكعب

كما أضاف أن الجزائر تمتلك قدرات كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تصل إلى 56 مليون متر مكعب. مما يسمح لها بتزويد زبائنها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي غرب وشمال أوروبا، وفي آسيا. ولكن بشرط أن تسمح الظروف التجارية والعملياتية بذلك. والتي تعتمد فيها الشركة أساسا على أسطول كبير مكون من 7 ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

وتابع: “المجمع الجزائري للطاقة /سوناطراك/ يمتلك قدرة إنتاجية كبيرة تقدر بنحو 136 مليار متر مكعب سنويا. من الغاز الطبيعي الأولي، إضافة إلى 29 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال. و9.4 طن سنويا من غاز البترول المسال، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للغاز المكثف 8.3 طن سنويا”.

كما لفت حشيشي إلى أن “سوناطراك” تعتمد على الصناعة التحويلية لتثمين أفضل للمحروقات. حيث قامت بتحيين محفظة مشاريعها واستراتيجيتها لتنفيذ المشاريع. حتى تتمكن من تحقيق الأهداف الموكلة إليها، على أن يتم ذلك من خلال مجموعة المشاريع التي هي في طور الإنجاز. وأهمها مركب إنتاج الإيثيلين بالمنطقة الصناعية بسكيكدة شرقي الجزائر، ووحدة ألكيل البنزين بالمنطقة ذاتها.