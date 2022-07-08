الرئيس التنفيذي لشركة النفط التايلاندية: مهتمون بمواصلة الاستثمار في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس الخميس، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلندية بي تي تي. للاستكشاف والإنتاج مونتري روانشيكول.

حسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان وضعية علاقات التعاون والشراكة بين مجمع سوناطراك والمجمع التايلاندي للاستكشاف والإنتاج.

ووصف الطرفان وضعية علاقات التعاون والشراكة بين مجمع سوناطراك والمجمع التايلاندي بالممتازة، وكذا آفاق تعزيزها.

وبهذه المناسبة، دعا عرقاب، المجمع التايلاندي لمواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات، وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة. والمشاركة في دعوات العروض التي يستعد القطاع لإطلاقها قريبا. في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين.

من جانبه، أعرب روانشيكول عن رضاه عن جودة العلاقات بين شركة النفط الوطنية التايلاندية وسوناطراك. واهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر، التي تشكل شريكا موثوقا في المشاريع القائمة و/ أو الجديدة. وبالأخص في مجال المنبع البترولي.