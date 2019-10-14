الرئيس التونسي: “إنتهى عهد الوصاية ومشروعنا اليوم يقوم على الحرية”

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، في تغريدة له بعد فوزه بالسباق الرئاسي ببلده، بأنه قد إنتهى عهد الوصاية، وأن مشوعه اليوم يقوم على الحرية.

وكتب الرئيس التونسي، قيس سعيد: “انتهى عهد الوصاية، مشروعنا اليوم يقوم على الحرية”.

وكشف استطلاع للرأي قامت بها مؤسسة “إيمرود”، أمس الأحد، عن فوز المرشح، قيس سعيد، بنسبة 72.53 بالمائة من مجموع الأصوات، في سباقه مع المرشح نبيل القروي.