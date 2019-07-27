الرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي” يوارى الثرى في جو مهيب

وري جثمان الرئيس التونسي الراحل، “الباحي قايد السبسي”، الثرى، مساء اليوم السبت، في المقبرة الرئيسية لمدينة تونس “الجلاز”.

أين تم أداء صلاة الجنازة على جثمان الرئيس التونسي الراحل، “الباجي قايد السبسي”، بمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم.

وقد حضر مراسم تشييع الجنازة الرسمية للرئيس التونسي الراحل “الباجي قايد السبسي”، والتي انطلقت من قصر الرئاسة بقرطاج، العديد من الشخصيات التونسية، والزعماء العرب والأجانب، من بينهم رئيس الدولة الجزائري، “عبد القادر بن صالح”، والرئيس الفرنسي، “ايمانويل ماكرون”، والرئيس الفلسطيني، “محمود عباس”، والأمين العام لجامعة الدول العربية، “أحمد أبو الغيظ”.

كما شاركت جماهير غفيرة من المواطنين التونسيين، في وداع رئيسهم، والذي تزامنت وفاته مع الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية التونسية، في 1957.

وتوفي الرئيس التونسي، “الباجي قايد السبسي”، أول أمس الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، عن عمر ناهز الـ92 عاما.