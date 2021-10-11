الرئيس التونسي: سنحبط كل مخططات من يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب

حذر رئيس تونس، قيس سعيد، اليوم الاثنين، خلال مراسم آداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة. كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها.

وقال الرئيس التونسي “سننجح بإخراج تونس من الوضع المتردي الذي تعيشه. وأشكر أعضاء الحكومة على توليهم المسؤولية في هذا الوقت”.

وأضاف قيس سعيد “سنفتح كل الملفات ولن نستثني أيا منها ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب. في ظل هذه التدابير الاستثنائية أحذر من تسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها”.

وتابع “سنحبط ما يخططون له في الأيام المقبلة. نحن نخوض معركة تحرير وطني وسننتصر فيها”.