الرئيس التونسي: “في الجزائر يوجد مليون ونصف شهيد وفي تونس يوجد مليون ونصف خبير”
استشاظ الرئيس التونسي قيس سعيد غضبا ،في لقاءه مع رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي.
أين تطرق الى تدخل بعض الأشخاص في تونس بجميع المواضيع، وحتى بدون اي المام منهم حيث قال:
“تونس دولة الخبراء..في الجزائر مليون يوجد مليون ونصف مليون شهيد وفي تونس يوجد مليون ونصف خبير”
وأضاف الرئيس التونسي: ” في تونس يوجد خبراء في القانون و الإرهاب والعلوم السياسية والازمات السياسية، وخبراء في القانون وفي جميع المسائل، وحتى في مختلف انواع الانقلابات المدنية والعسكرية والعصيان”
مؤكدا ان البعض يحاول تمرير بعض القضايا والتي يتم افتعالها والتسويق لها.
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