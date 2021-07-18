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الرئيس التونسي في مكالمة مع الرئيس تبون: شكرا للجزائر على تضامنها معنا 

بقلم أمينة داودي
الرئيس التونسي في مكالمة مع الرئيس تبون: شكرا للجزائر على تضامنها معنا 
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي
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تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد، شكر الجزائر عن تضامنها مع الشعب التونسي ووقوفها مع تونس في مواجهة جائحة فيروس كورونا. كما قدم تهانيه للرئيس تبون والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى. كما تمنى للشعب الجزائري دواء العافية والازدهار

من جهته رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هنأ الرئيس التونسي بعيد الأضحى متمنيا له وللشعب التونسي العافية

الرئيس التونسي في مكالمة مع الرئيس تبون: شكرا للجزائر على تضامنها معنا

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