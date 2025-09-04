الرئيس التونسي: قارتنا تزخر بكل الثروات ولا بد أن تبني مقاربة جديدة

ألقى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يلقي كلمة في جلسة النقاش للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية ”2025 IATF”.

وقال قيس السعيد “أشكر أخي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الطبعة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة”

واضاف : إن قارتنا تزخر بكل الثروات ولا بد أن تبني مقاربة جديدة وذلك بالنظر إلى الماضي واستخلاص العبر لبناء مسقبل جديد تتشوق إليه كل الشعوب الإفريقية”

واستطرد قائلا” العالم بحاجة إلى نظام جديد ليضع حدا لهذه الحروب والانقسامات وحماية سيادة الدول وبسط سيطرتها على ثرواتها الطبيعية”.