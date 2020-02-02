الرئيس التونسي قيس سعيد: سأستقبل قريبا الرئيس تبون في تونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته إلى سفارة بلاده بالجزائر، أن زيارته هذه هي أول زيارة يقوم بها خارج تونس بعد الإنتخابات.

وخلال لقاء للرئيس قيس سعيد مع الجالية التونسية في الجزائر، قال سعيد أن الشعب التونسي أبهر العالم بسلمية وديموقراطية.

وقال الرئيس التونسي أنه أوفى بوعده بأن تكون الجزائر أول زيارة له، وقال أن الجزائر بلد أخ وشقيق، لا يشعر فيه بأنه خارج تونس.

وأكد أن هناك حركة مستمرة بين الجزائر وتونس على الحدود، فعلاقات المصاهرة موجودة وهي تجمع الشعبيين كما جمعهما النضال ضد الإستعمار.

ووجه الرئيس سعيد الكلام إلى الجالية التونسية قائلا، أنتم سفراء تونس في الجزائر وفي الخارج، دعمكم لتونس له وزن كبير على إقتصاد البلاد.

وأضاف، كل تونسي في أي بقعة من العالم سيلقى الرعاية، وأنا متأكد أنكم هنا في الجزائر تجدون الرعاية والصداقة والأخوة.

وذكر الرئيس التونسي أن الطائرة الجزائرية ستجلي تونسيين مع اخوانهم الجزائريين من ووهان الصينية، وهذا دليل على الأخوة بين الشعبيين.

واضاف:”الحمد لله في الجزائر ، حقوقكم مكفولة والرعاية من السلطات والشعب الجزائري مكفولة بحكم الأخوة”.

وكشف الرئيس التونسي أنه سيستقبل قريبا الرئيس عبد المجيد تبون في العاصمة تونس.