الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، رسميا ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 6 أكتوبر القادم.

وقال سعيد خلال مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، نقلته وكالة الأنباء التونسية (وأت) اليوم. لو كنت خيرت لما اخترت. لكن حين يدعوك الواجب الوطني فلا مجال للتردد. ولا مجال الا لأن تقول أني إستجبت ولبيت”.

وأضاف “أعلن ترشحي للإنتخابات الرئاسية لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية”. مشيرا إلى أنه إختار هذا المكان برج الخضراء لإعلان ترشحه. لأنه يعبق برائحة النضال وهو رمز المناعة والسمو والعلو وللتأكيد على ان تونس دولة موحدة من آخر نقطة في الشمال إلى اخر نقطة في الجنوب، وستبقى موحدة.