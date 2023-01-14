الرئيس التونسي لسياح جزائريين..”ربي يرحم بومدين وربي يطول في عمر الرئيس تبون”

التقى الرئيس التونسي، قيس سعّيد، بعدد من السُياح الجزائريين، في أحد الأسواق التونسية، خلال زيارته للمدينة العتيقة. حيث ترحم بالمناسبة على الرئيس الراحل هواري بومدين، قائلا “ربي يرحم هواري بومدين وربي يطوّل في عمر سي عبد المجيد”.

كما جمعه حديث بمواطنات جزائريات عن زعماء جبهة التحرير الوطني الذين كانوا يلتقون في “قهوة دينار” بالعاصمة. من أجل عقد اجتماعاتهم قائلا “كان النادل يقوم بإغلاق المقهى لهذا الغرض”.

ونوه رئيس الدولة بالمناسبة بالعلاقات التي تجمع الشعبين التونسي والجزائري قائلا: “أهل واحد لا شعب واحد.. وكلنا من عائلة وحدة”. وحقق الرئيس التونسي رغبة المواطنات الجزائريات بأخذ صورة تذكارية معه.

وزار الرئيس التونسي قيس سعيد المدينة العتيقة بتونس العاصمة. وتحدث إلى عدد من تجار الصناعات التقليدية، واطلع منهم على الصعوبات والمشاكل التي تعترضهم.

كما قال قيس سعيد، أن المقاربة التي قام بها الرئيس تبون للم الشمل هي مقاربة صحيحة. داعيا إلى معالجة الأسباب لا النتائج.

في حين، أضاف السعيد على هامش حضوره أشغال اليوم الثاني من الدورة الـ31 لاجتماع القمة العربية، أن المقاربة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون، وهي ليست الاولى التي تقوم فيها الجزائر بلم الشمل. هي مقاربة صحيحة ومقاربة تاريخية التي يمكن أن تحقق منعرجا في تاريخ العرب.

كما دعا قيس سعيد إلى ضرورة معالجة الأسباب لا معالجة النتائج. مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى قرارات بإجماع الجميع.

وتساءل قيس سعيد لماذا وماهي الدواعي التي أدت بنا إلى هذه الفرقة والإنقسام؟.. لماذا لا نتفاوض مع الآخرين مجتمعين لا متفرقين؟ الكل يعرف الأسباب. كما أضاف قيس سعيد أنه لا يمكن الوصول الى نتيجة مالم يتم معالجة الدواعي والأسباب.