الرئيس التونسي: نشدد على استقلال قرارنا الوطني ونرفض التدخل فيه
شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، على استقلال القرار الوطني التونسي، رافضا في الوقت ذاته لأي شكل من أشكال التدخل فيه.
وفي بيان للرئاسة التونسية، فقد استقبل الرئيس قيس سعيد صباح اليوم الجمعة، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية التونسية، على أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، مضيفا أن “سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار”.
وقد شدّد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما شدّد الرئيس على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلاده فوق صوت الشعب.
منوها في الوقت ذاته، الى أن الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي.
كما أن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية.
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الرئيس التونسي وحرمه يدليان بصوتيهما في الاستفتاء على الدستور الجديد
الرئيس التونسي وحرمه يدليان بصوتيهما في الاستفتاء على الدستور الجديد
كما أدلى الرئيس التونسي قيس سعيّد وحرمه، اليوم الإثنين، بصوتيهما في الاستفتاء على الدستور الجديد في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.
وانطلق صباح اليوم الاثنين التصويت على “مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية” المطروح على الاستفتاء الشعبي.
حيث فتحت مراكز الاقتراع ابوابها منذ الساعة السادسة صباحا لاستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم والتصويت بنعم او لا عليه.
وقال قيس سعيد في تصريح صحفي عقب التصويت، أن “التونسيين على موعد مع كتابة تاريخ جديد،
وهذا للقطع مع منظومة العشرية السوداء التي عاثت فسادا في تونس، و تأسيس دولة تقوم على القانون.”
الرئيس التونسي يشكر الرئيس تبون على مساعدة الجزائر في إخماد الحرائق بتونس
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وتقديره العالي،
للسرعة التي تجاوبت بها الجزائر في إيصال الإمدادات إلى تونس.
وذلك للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت في الغابات، مُثمنا روح الأخوة والتضامن الدائم بين الشعبين الشقيقين.