الرئيس التونسي: نشدد على استقلال قرارنا الوطني ونرفض التدخل فيه

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، على استقلال القرار الوطني التونسي، رافضا في الوقت ذاته لأي شكل من أشكال التدخل فيه.

وفي بيان للرئاسة التونسية، فقد استقبل الرئيس قيس سعيد صباح اليوم الجمعة، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية التونسية، على أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، مضيفا أن “سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار”.

وقد شدّد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما شدّد الرئيس على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلاده فوق صوت الشعب.

منوها في الوقت ذاته، الى أن الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي.

كما أن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية.

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