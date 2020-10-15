الرئيس التونسي يترأس المجلس الأعلى للجيوش

أشرف رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.

وحسب بيان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، فقد خصص الاجتماع للنظر في الوضع العام داخل البلاد.

وثمّن رئيس الدولة التونسي، قيس سعيد، خلال هذا الاجتماع المجهودات الكبيرة التي ما انفكت تبذلها المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الجمهورية التونسي إلى سرعة ونجاعة تحرك المؤسسة العسكرية بمختلف اختصاصاتها.

وتوجه رئيس الدولة التونسي بالشكر لكل الضباط وقادة الجيش على مجهوداتهم التي تساهم في إدخال الطمأنينة على نفوس المواطنين.

وشكر سعيد تأمين المؤسسات الرسمية منذ أيام في مدينة سبيطلة، حيث كان حضور الجيش عنصرا داعما لتهدئة الأوضاع في المنطقة.