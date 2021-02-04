الرئيس التونسي يترحم على أرواح العسكريين الذين استشهدوا أمس في حادثة انفجار لغم

أدى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد صباح الخميس 4 فيفري 2021 زيارة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

حيث تلا الرئيس التونسي فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء تونس من أبناء المؤسسة العسكرية الذين استشهدوا يوم أمس.

و استشهد أمس الوكيل مراد الفداوي الذي أصيب بمرتفعات ولاية الكاف، يوم 14 جانفي المنقضي إثر انفجار لغم تقليدي الصنع.

كما فقدت تونس أمس أربعة عسكريين وهم الملازم أول سامي وناسي والوكيل أول السيد العماري والعريف أول اسماعيل الخريجي والرقيب أول منعم الدلاعي.

واستشهد العسكريون الأربعة إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل سلتة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، أثناء تنفيذ مهمة عسكرية، لملاحقة عناصر إرهابية.

وفي كلمة تأبينية استحضر الرئيس التونسي خصال أبطال تونس ونوه بشجاعتهم.

وأكد على أن سقوط هؤلاء الأبطال نتيجة الغدر والجبن والتصدي لهم ولمن يقف وراءهم ممن يريدون ضرب الدولة التونسية.

وقال أن تونس اليوم مصرّة على مواصلة المعركة على كافة الجبهات

وتوجه قيس سعيد لعائلات الشهداء بأصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل

وقد حضر الموكب بالخصوص رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني ومدير عام الصحة العسكرية وعدد من القيادات والإطارات والأعوان من المؤسسة العسكرية.