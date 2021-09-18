الرئيس التونسي يحدد حالات منع السفر

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد وزارة الداخلية بأن لا تمنع أي شخص من السفر، إلا في حالة صدرور في حقه مذكرة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

وفي بلاغ نشرته الرئاسة التونسية طلب سعيّد من رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، أن يتم ذلك في كنف إحترام القانون.والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج

وكانت إجراءات المنع من السفر واجهت انتقادات حادة، والشهر الماضي طالبت منظمة “العفو الدولية” الرئيس التونسي بإنهاء قرارات حظر السفر. والتي شملت عشرات المسؤولين ووصفت ذلك بأنه غير قانوني

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