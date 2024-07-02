الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية

حدد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد. حسب ما أورده بيان للرئاسة التونسية.

وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، هذا اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، أمراً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024”.

وبذلك، فإن الانتخابات الرئاسية في تونس ستُجرى يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل.

وكان قيس سعيد قد أعلن أفريل الماضي عزمه الترشح لعهدة رئاسية ثانية.