الرئيس التونسي يحل بالجزائر للمشاركة في القمة العربية

حل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء في الجزائر، للمشاركة في أشغال القمة العربية.

وكان في استقبال قيس سعيد في مطار هواري بومدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقد وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية الى رئيس الجمهورية التونسية قيس السعيد. للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها اليوم وغدا بالجزائر.

وقد سلم رسالة الدعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون خلال الإستقبال الذي حظي به من قبل الرئيس التونسي.