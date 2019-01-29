الرئيس التونسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن!

تلقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبتي، حكما بالرفض في قضية رفعها ضد مواطن اتهمه فيها بالتحريض على شخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سابقة لم يعرف لها مثيل، ألزم القضاء السبسي بدفع مصاريف وأتعاب القضية التي خسرها.

ورفع السبسي قضية ضد عماد دغيج، أحد أفراد رابطة حماية الثورة التونسية، واشتكى من التهديدات التي تمس سلامته وسلامة عائلته.

وأدانت المحكمة الابتدائية بتونس، في بادئ الأمر دغيج، مصدرة ضده حكما بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ.

لكن دغيج استأنف الحكم في محكمة الاستئناف بتونس، والتي أصدرت نهاية الأسبوع الماضي حكما ببراءة المشتكى عليه .