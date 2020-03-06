الرئيس التونسي يزور جرحى العملية الإرهابية من قوات الأمن

زار الرئيس التونسي قيس سعيّد مستشفى قوات الأمن الداخلي للاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى الذين أصيبوا جراء التفجير الإرهابي بالعاصمة تونس.

وتحادث سعيّد، اليوم، مع الإطار الطبي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين كما تحادث مع الجرحى مكبرا فيهم شجاعتهم واستبسالهم في الذود عن الوطن حسب بيان للرئاية التونسية.

وأعرب المصابون عن استعدادهم الدائم للدفاع عن الوطن، مؤكدين أنّ مثل هذه العمليات لن تربكهم بل ستزيدهم إصرارا على تخليص المجتمع من الإرهاب.

وأكّد الرئيس التونسي تعهّد الدولة بالجرحى من جميع النواحي، والتزامها بالإحاطة بعائلة الشهيد الذي راح ضحية العملية الإرهابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية مؤسسة فداء التي يجري العمل على إرسائها والتي ستتولّى رعاية الجرحى وعائلات الشهداء من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

كما أكّد الرئيس التونسي على أهميّة معالجة الإرهاب وفق مقاربة تعتمد لا فقط الجانب الأمني بل وفق مقاربة اجتماعية وثقافية تساهم في القضاء على أسباب هذه الآفة.