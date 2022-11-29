الرئيس التونسي يستعرض مع رئيسة الحكومة نجلاء ‏بودن نتائج زيارتها إلى الجزائر

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة حكومة البلاد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فقد تناول اللقاء نتائج زيارة رئيسة الحكومة إلى الجزائر في إطار العلاقات المتميّزة والوطيدة والراسخة في التاريخ التي تربط بين البلدين الشقيقين.

كما تم التطرّق، بالمناسبة، إلى الوضع العام في البلاد وسير عمل جملة من المرافق العمومية. يضيف البيان.