الرئيس التونسي يستقبل أيمن بن عبد الرحمان وهذا مضمون مادار بينهما

إستقبل مساء اليوم الرئيس التونسي قيس السعيد بقصر قرطاج الوزير الاول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الذي يقوم بزارة رسمية إلى تونس. وخلال اللقاء بلغ الوزير الاول تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أخيه قيس السعيد.

كما أكد الطرفان على إستراتيجية العلاقات بين البلدين وعلى ضرورة الضي بها نحو الامام. وذلك وفق ماسطره رئيسي البلدين.

وعقب اللقاء صرح أيمن بن عبد الرحمان أن هذه الزيارة تدخل في إطار التحضير لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى دولة تونس. وهذا في الايام القادمة. اينسيتم التوقيع على عدد من البروتوكولات والإتفاقيات بين البلدين.

واضاف بن عبد الرحمان قائلا: ونحن كحكومة نعمل على تكريس هذه التوجهات حتى نتمكن من توجيه هذه العلاقة إلى الأفاق المسطر لها. من إندماج وتكاملية خاصة في التعاملات وتعميق في كل المجالات التبادلات بين البليدين.

كما تم التطرق إلى العديد من الملفات التي كانت على طاولة الدراسات حيث قطعنا أشواطا كبيرة. من اجل وضع هذه الملفات في مرحلتها النهائية.

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الوزير الاول يصل إلى تونس في زيارة عمل

وصل الوزير الأول ايمن بن عبدالرحمان اليوم الخميس، الى تونس رفقة وفد وزاري هام، في زيارة عمل تدوم يوماً واحداً.

وحسب ما أفادت به الوزارة الأولى، فقد كان في استقباله بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، مرفوقة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وتأتي هذه الزيارة التي تمهد لاستحقاقات ثنائية هامة، تأكيداً على جودة العلاقات الجزائرية-التونسية. ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تأتي تجسيداً للإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة. بما يحقق للبلدين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات