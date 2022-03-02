الرئيس التونسي يستقبل كمال بلجود

إستقبل الرئيس التونسي قيس السعيد اليوم الأربعاء كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بقصر قرطاج.

وجاء هذا الإستقبال على هامش أشغال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كما حظي وزراء الداخلية العرب المشاركون في أشغال الدورة بإستقبال من طرف الرئيس التونسي. وتوج اللقاء بصورة تذكارية

ويقوم كمال بلجود بزيارة رسمية تدوم يومين إلى الجمهورية التونسية للمشاركة من خلال هذه الزيارة في أشغال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

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شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تدوم يومين إلى الجمهورية التونسية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الوزير سيشارك من خلال هذه الزيارة في أشغال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي ستعنى بدراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون والتشاور في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجال الأمني والحماية المدنية، فضلا عن مناقشة التقارير المرحلية لمختلف هيئات المجلس.

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أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، أن قطاع الحماية المدنية يبقى من مؤسسات الدولة الهامة التي توليها كل الرعاية والاهتمام.

وأوضح الوزير، أن الدولة ستواصل دعم هذه المؤسسة، بكل الوسائل المادية والبشرية وتوفير الظروف الموالية للقيام بالمهام المنوطة بها.

وأكد الوزير، في كلمة له خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أن هذا الجهاز يتمتع بالاحترافية العالية بالتعامل مع مختلف الكوارث وذلك بالخبرة التي اكتسبها خلال سنين.

كما توجه الوزير، بالشكر لكافة أفراد هذا السلك، مترحما على الأرواح الطاهرة ممن وافتهم المنية بهذا القطاع خلال تأدية مهامهم.

كما نوه الوزير، بالتضحيات الجسام لأفراد الحماية أثناء مجابهة وباء كورونا. حيث تحدوا كل الصعاب والأخطار خدمة لأخوانهم، مضحين بالنفس والنفيس من أجل التكفل بالمصابين. بالإضافة إلى مشاركتهم في عمليات التوعية والتحسيس والتعقيم.

هذا وشكر بلجود، في هذا المقام، نساء ورجال القطاع المتقاعدين، موجها لهم كل التحية والتقدير، لما قدموه في سبيل تطوير القطاع وايصاله إلى هذه المرتبة.

وأشار الوزير، إلى أن الحماية المدنية تحتفي بيومها العالمي تحت شعار: “الحماية المدنية وإدارة السكان المشردين في زمن الكوارث والأزمات ودور المتطوعين ومكافحة الأوبئة”.