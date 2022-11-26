قناة النهار الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة بقلم قناة النهار نشر في 26 نوفمبر 2022 - 16:25 tunisie شارك غرِّد أرسل 64 0 الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dIavK اقرأ أيضا ميلة : هياكل عمومية دون واجهة مشرفة..وأحياء تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة قناة النهار 22 نوفمبر بحيرة الرغاية.. محمية طبيعية مهددة بالزوال بسبب المياه الملوثة و نفايات المصانع قناة النهار 13 نوفمبر رئيس الجمهورية : إتـفـقـنا مع كوبا عـلى صناعة الأدوية واللقاحات معا قناة النهار 17 نوفمبر وزير الصناعة يحمي عامل بسيط بعد تهديده بالإقصاء من طرف مسؤول في الشركة قناة النهار 15 نوفمبر مكافحة للتهريب .. تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش للحاويات بالموانئ ببجاية قناة النهار 21 نوفمبر السفير الفرنسي: إلغاء المادة 49/51 أمر يثير إهتمام الشركات ويشجع على الإستثمار قناة النهار 10 نوفمبر "وزير الطاقة :" ضرورة إنشاء إطار مناسب لترقية السوق والإسثتمار في الطاقات المتجددة قناة النهار 22 نوفمبر شاهد.. صاحب مقهى يتحايل بوضع علبة الإسعافات الأولية فارغة ليتم كشفه في بومرداس قناة النهار 15 نوفمبر والي وهران يُمهل مقاول 6 أشهر لإنهاء مشروع المسبح شبه الأولمبي بالكرمة قناة النهار 08 نوفمبر جزائريون: معرض خاص بعلم البصريات قناة النهار 14 نوفمبر