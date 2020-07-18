الرئيس التونسي يسدي تعليمات للعودة بالتونسيين العالقين في الجزائر

أسدى اليوم السبت، رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، تعليماته لوزير الشؤون الخارجية التونسي، نور الدين الري، للعودة بالتونسيين العالقين في الجزائر.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية التونسية “يتابع رئيس الجمهورية قيس سعيد باهتمام كبير أوضاع الجالية التونسية في مختلف المدن خارج حدود الوطن”.

وقد تم الاتصال في هذا الصدد بقنصل تونس في عنابة لمزيد الحرص على إيلاء الأهمية اللازمة لمستحقيها.

وأشار بيان الرئاسة التونسية أن السلطات لم تدخر أي جهد لمد يد المساعدة لكل التونسيين في الجزائر وحتى خارجها.