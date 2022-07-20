الرئيس التونسي يشكر الرئيس تبون على مساعدة الجزائر في إخماد الحرائق بتونس

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وتقديره العالي، للسرعة التي تجاوبت بها الجزائر في إيصال الإمدادات إلى تونس.

وذلك للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت في الغابات، مُثمنا روح الأخوة والتضامن الدائم بين الشعبين الشقيقين.

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أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإرسال الفوري لحوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية و20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير إلى تونس لإخماد الحرائق المندلعة في الغابات.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الإمدادات ستصل إلى الجمهورية التونية الشقيقة خلال الساعات القليلة القادمة.

للإشارة، شهدت غابات الجارة تونس حرائق مهولة حيث أصبحت تهدد المناطق السكنية. من جهتها لا زالت فرق الحماية المدنية والجيش تعمل على إخماد الحرائق وتأمين السكان.