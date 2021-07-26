الرئيس التونسي يصدر أمرا بحظر التجول على كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا لمدة شهر.

وفي بيانتللرئاسة التونسية، فإن حظر التجوال سيكون ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الجمعة 27 أوت 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان أنه يحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

وحسب ذات البيان، تُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.

وقال الرئيس التونسي أن الأوضاع في البلاد وصلت إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، مشيرا الى أن هناك أطراف تسعى إلى تفجير الدولة من الداخل.

كما دعا الشعب التونسي إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات، وإيلاء أهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض، مؤكدا أنه لايريد إسالة قطرة دم واحدة.

وأكد قيس سعيد، أن القرار الذي اتّخده ليلة أمس، جاء بناء على ما يخوّله دستور تونس متعجبا في الوقت ذاته، “كيف يصف البعض القرارات التي اتخذتها بالإنقلاب”.