الرئيس التونسي يصف واقع بلاده بـ”المرهق والمقرف”

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد واقع بلاده بـ”المرهق والمقرف” مرجعا السبب لغياب الإرادة الخالصة والنية الصادقة.

وخلال لقائه بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بمصر في القاهرة، شدد قيس سعيد على الدور الهام للتونسيين بالخارج.

وهذا لتعزيز إشعاع تونس وتطوير علاقاتها وشراكاتها مع دول الإقامة في عدة مجالات –يضيف الرئيس التونسي-.

كما أثنى على “تحلي التونسيين في الخارج بحس وطني عال ورغبة صادقة بالمساهمة الفاعلة في رفع التحديات التي تواجهها البلاد”.

ومن جهة أخرى، أشاد بالعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع تونس ومصر قائلا”التاريخ جمعنا في السابق وفي الحاضر وسيجمعنا في المستقبل”.

وحضر اللقاء عدد من الفنانين المقيمين بمصر بينهم لطيفة العرفاوي وأماني السويسي وعائشة بن أحمد ودرة زروق.