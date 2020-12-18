الرئيس التونسي يعزي الجزائر في شهداء المروحية العسكرية

قدم الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعازيه للجزائر والشعب الجزائري على إثر تحطم المروحية العسكرية في بوهارون بتيبازة.

وجاء في التعزية ” تعازينا للجزائر إثر الحادث الأليم الذي أسفر عن سقوط ثلاثة ضباط نحتسبهم عند الله شهداء”.

وأضاف “ترجو تونس الله جلّ وعلا أن يتغمّد المغفور لهم بواسع رحمته وأن يُسكنهم فراديس جنانه”.

وتقدّم بتعازيه لذوي الضحايا، سائلة الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان والسّكينة وحسن العزاء وأن يحمي الجزائر من كل مكروه.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح يوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بتيبازة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.