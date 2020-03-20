الرئيس التونسي يعلن حجرا صحيا على  كامل البلاد

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الرئيس التونسي يعلن حجرا صحيا على  كامل البلاد
بقلم نسرين محفوف

أعلن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الجمعة، حجرا صحيا على  كامل البلاد

وإثر إجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، دعا الرئيس التونسي إلى ملازمة السكان لبيوتهم، وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.

كما تم منع التنقل من مدينة إلى أخرى، إلا في الحالات الضرورية، إضافة إلى غلق المناطق الصناعية الكبرى.

وأكد الرئيس التونسي، تسخير الوسائل الضرورية، لاستمرارية العمل في القطاعات الحيوية.

كما شدد قيس سعيد على ضرورة مقاومة الاحتكار.

وطمأن الرئيس التونسي، أنّ الدولة ستوفر الأمن والصحة والغذاء، مع استمرارية هذه المرافق العمومية بصفة طبيعية.


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