الرئيس التونسي يعين مرشح حركة النهضة الحبيب الجبلي رئيسا للحكومة

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيد، الحبيب الجبلي رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيلها.

وحسب ما أعلنته مصالح الرئاسة التونسية مساء اليوم الجمعة، فإن قيس سعيد التقى بمقر الرئاسة الحبيب الجبلي هذا المساء.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد الحبيب الجبلي بتشكيل الحكومة، بعد ترشيحه من طرف حركة النهضة لرئاستها.

وبحكم فوز حركة النهضة بأكبر عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب، فإن الدستور التونسي يمنحها الحق في ترشيح من تراه مناسبا لرئاسة الجهاز التنفيذي.

وسبق لرئيس الحكومة التونسية الجديد، أن عمل في الحكومة بين عامي 2011 و2014، حيث شغب منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة.